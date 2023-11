La princesa Leonor: 'Me debo a todos los españoles y les pido que confíen en mí'

Este juramento está previsto en el artículo 61 de la Constitución, en el que se establece que el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, debe prestar juramento. Leonor lo ha hecho sobre el mismo ejemplar de la Carta Magna sobre el que juró su padre, el rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias, cuando cumplió 18 años el 30 de enero de 1986.

:

20M: Princesa Leonor: su evolución de niña a princesa mayor de edad a través de sus looksEn sus últimas apariciones la princesa Leonor ha demostrado dominar completamente el protocolo en lo que a estilismo se refiere. Sus looks son todo un acierto. Te mostramos cómo ha sido la evolución de la princesa Leonor a través de los looks que ha lucido en sus apariciones públicas.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

20M: Todos los socios de Sánchez plantan a la princesa Leonor en su jura de la ConstituciónEl Congreso celebrará este martes una de sus sesiones más solemnes ante un hemiciclo abarrotado en el que se sentarán, además de los diputados, los senadores:...

Fuente: 20m | Leer más ⮕

RTVE: La princesa Leonor, tras jurar la Constitución: 'Me debo desde hoy a todos los españoles'La princesa de Asturias se ha comprometido a servir 'con respeto y lealtad' y a observar un comportamiento merecedor del 'reconocimiento y aprecio' de los españoles, a los que ha pedido su confianza como ha dicho que confía ella 'en el futuro de España'.

Fuente: rtve | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Madrid se engalana para la jura de la princesa Leonor: carteles, pantallas gigantes e iluminación especialLa Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento despliegan un amplio dispositivo para este 31 de octubre.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

SEXTANOTICIAS: Horario y dónde ver en directo la jura de la Constitución de la princesa LeonorLa jornada estará repleta de actos, que comenzará con las celebraciones más institucionales y se clausurará con una celebración más intima con los miembros de su familia en el Palacio real de El Pardo.

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕

SEXTANOTICIAS: ¿Podría la princesa Leonor percibir un sueldo tras jurar la Constitución?Con la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor, se convierte de manera oficial como heredera al trono y podría percibir un sueldo por ello, una decisión que dependerá de su padre, el rey Felipe.

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕