La princesa heredera María de Dinamarca se convertirá en la primera reina nacida en Australia. Japón vive una 'batalla contra el tiempo' para encontrar supervivientes del terremoto mientras levanta las alertas de tsunami y aumenta el número de muertos. En una medida sin precedentes, la Corte Suprema de Israel anuló un controvertido cambio en el Poder Judicial, una medida que podría reavivar.

El máximo tribunal dictaminó, por ocho votos contra siete, que una enmienda gubernamental a la llamada 'ley de razonabilidad' no debería mantenerse 'debido al golpe severo y sin precedentes a las características centrales del Estado de Israel como Estado democrático', dice el fallo. Doce de 15 jueces coincidieron en que el tribunal tiene autoridad para anular una ley básica en 'casos extremos'. Solo ocho de los 12 jueces pensaron que se trataba de un caso extremo





CNNEE » / 🏆 8. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La reina Margarita de Dinamarca abdicará tras 52 años en el tronoLa reina Margarita de Dinamarca anuncia que abdicará tras 52 años en el trono. En un ambiente de pesar por el ataque a Belgorod, Putin pronuncia su mensaje de Año Nuevo y afirma que Rusia "será aún más fuerte". Hackers estarían financiando el arsenal no revelado de Corea del Norte. Kim dijo que las relaciones intercoreanas se habían convertido en 'una relación entre dos países hostiles y dos beligerantes en guerra', informó la agencia de noticias estatal KCNA. 'Es hora de que reconozcamos la realidad y aclaremos nuestra relación con el Sur', dijo Kim, añadiendo que si Washington y Seúl intentaran una confrontación militar con Pyongyang, su 'disuasivo de guerra nuclear no dudará en tomar medidas serias'. 'Creo que es un error que ya no debemos cometer tratar con personas que nos declaran como 'el principal enemigo' y solo buscan oportunidades para que 'régimen colapse' y quieren 'unificación por absorción', colaborando para la reconciliación y la unificación', añadió Kim., que terminó con un armisticio

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

El gigante naviero danés Maersk detiene todos los envíos de contenedores a través del Mar RojoEl gigante naviero danés Maersk detiene todos los envíos de contenedores a través del Mar Rojo

Fuente: rtvenoticias - 🏆 7. / 83 Leer más »

Operadoras marítimas suspenden rutas por el mar Rojo debido a ataques de milicianos islamistasLas principales operadoras marítimas han decidido detener sus rutas por el mar Rojo debido a los ataques de milicianos islamistas de Yemen a buques cargueros. Esta situación ha generado preocupación en el transporte marítimo y la petrolera BP ha anunciado la suspensión temporal de sus tránsitos por esta área, lo que podría desencadenar una crisis energética.

Fuente: Invertia - 🏆 13. / 76 Leer más »

'Creatura' y 'Saben aquell' arrasan en las nominaciones de los Premios GaudíLes siguen '20.000 especies de abejas', con nueve nominaciones, 'Un amor', con ocho, y 'El maestro que prometió el mar' y 'La contadora de películas', ambas con seis.

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

El origen de mi novela El mal de Montano'De la literatura contemporánea la corriente que más me interesa es la que no está muy segura de sí misma', escribe Enrique Vila-Matas en 'Epifanía en Tunquén', un artículo en el que repasa su trayectoria con motivo del 25 aniversario de El Cultural.

Fuente: elcultural - 🏆 24. / 66 Leer más »

La publicidad navideña: un reflejo de la sociedad y sus emocionesCada año, con la llegada de la Navidad, nos sumergimos en un mar de luces, decoraciones festivas y, por supuesto, anuncios publicitarios que buscan emocionarnos y recordarnos el verdadero espíritu de estas fiestas.

Fuente: Mknews_es - 🏆 36. / 61 Leer más »