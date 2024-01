La Policía Nacional investiga el caso de Marta del Castillo

La Policía Nacional está investigando el caso de Marta del Castillo a partir de un informe pericial presentado por Lazarus Technology S.L. El informe recoge seis movimientos de Miguel Carcaño el día del asesinato, pero no aclara la fecha exacta. La familia de Marta del Castillo espera nuevos resultados.





Antidopaje oculta positivo de velocista de la selección nacionalPatrick Chinedu Ike siguió compitiendo pese a haber dado positivo por anabolizantes en 2019. Solo una investigación interna del Ministerio obligó a Antidopaje a iniciar el procedimiento en noviembre de 2023

Anulación del plan de incentivos de Siemens Gamesa por la Audiencia NacionalLa Audiencia Nacional ha anulado el último plan de incentivos que Siemens Gamesa puso en marcha para el año fiscal 2024. La Sala de lo Social ha estimado la demanda que UGT y CC OO presentaron, en octubre de 2023, contra la modificación que la compañía realizó del sistema de retribuciones variables sin negociación previa con los sindicatos.

El príncipe Federico de Dinamarca será proclamado reyEl príncipe heredero Federico de Dinamarca será proclamado rey por la primera ministra Mette Frederiksen en el balcón del Castillo de Christiansborg de Copenhague.

Comprobar los resultados de la Lotería Nacional de Invierno y todos los juegos de Loterías y la ONCE del sábadoEstos son los resultados de los sorteos de Lotería Nacional de Invierno, Bonoloto, La Primitiva, Sueldazo de la ONCE, Triplex, y Super ONCE del sábado 13 de enero de 2024. Comprueba aquí si tus números han sido premiados.

El misterio de la partitura anónima y el origen de la gaita venezolanaUn historiador y profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Caracas plantea la posibilidad de que un manuscrito anónimo del siglo XVI contenga el origen de la gaita venezolana.

No hay acuerdo para imponer el uso de mascarillas en centros sanitarios en EspañaEl Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas no han llegado a un acuerdo para imponer el uso de la mascarilla en centros sanitarios de forma unitaria en todo el país. Según ha informado Sanidad, el Ministerio ha trasladado a las comunidades, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un documento al que las comunidades deberán presentar sus alegaciones en las próximas 48 horas, y que rebaja la obligatoriedad solo a centros sanitarios, y lo deja en recomendación en centros sociosanitarios y farmacias. Las comunidades autónomas han sopesado este lunes si implantar la mascarilla obligatoria en centros sanitarios ante el pico epidémico de gripe y otros virus sanitarios o recomendar su uso. La ministra de Sanidad, Mónica García, participa en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este lunes, en Madrid

