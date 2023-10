La opinión de Enrique Cerezo sobre el insulto de un directivo del Barça a Vinicius: ¿Irá al palco?

27/10/2023 9:23:00 / Fuente: sextaNoticias

El presidente del Atlético de Madrid no ha querido decir si irá o no al palco de Montjuïc, pero sí ha 'atizado' al portavoz del Barça que insultó a Vinicius: 'No cuesta nada pedir disculpas'.