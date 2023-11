La operación terrestre de Israel en Gaza está en marcha. Esto es lo que sabemos sobre los movimientos del ejército

A partir de videos y fotos de fuentes abiertas y oficiales, así como de los informes de los equipos de CNN sobre el terreno, parece que las fuerzas de Israel cruzaron la frontera en tres lugares principales.El primero se encuentra en el extremo noroeste del territorio. Un video publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el sábado por la mañana mostraba excavadoras operando muy cerca de la orilla del mar.

Pero también hay indicios de fuerzas israelíes cerca del mar, más al sur de este lugar. El domingo circuló un video que mostraba a soldados de Israel ondeando una bandera desde el tejado de un hotel turístico, geolocalizado por CNN en Atatra, que se encuentra a unos tres kilómetros al sur de la valla perimetral.

Un segundo punto por el que las fuerzas israelíes parecen haber entrado en Gaza es desde el extremo noreste del enclave, cerca de la ciudad de Beit Hanún, según las imágenes de vídeo y de satélite. Los videos distribuidos por el ejército israelí y geolocalizados por la CNN muestran a decenas de soldados avanzando a pie por terreno arenoso y, en otro clip, a una excavadora trabaja para crear un carril libre de IED (artefactos explosivos improvisados).

Los videos muestran edificios abandonados que han sufrido graves daños por los ataques aéreos y de artillería de Israel antes de la operación terrestre. En las imágenes no se aprecia la presencia de civiles o militantes de Hamas, lo que indica que la gente ha huido o se ha retirado antes de la llegada del ejército israelí.

