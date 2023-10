La ONU y Human Rights Watch respaldan las cifras de muertos en Gaza, que ascienden ya a 7.326

El número de víctimas por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista palestino Hamás, ha ascendido a 7.326 muertos y 18.967 heridos, ha informado este viernes el Ministerio de Sanidad gazatí. Entre los fallecidos hay 3.038 menores, 1.726 mujeres y 414 ancianos, que han perdido la vida desde el pasado 7 de octubre.

747 personas que murieron en Gaza entre el 7 y el 26 de octubre por los bombardeos israelíes, y ha agregado que no incluye a 281 fallecidos que no han podido ser identificados. Las cifras son del Gobierno de la Franja, controlado pro Hamás, sí. Pero los datos salen de los hospitales, que se encuentran colapsados y atendiendo en terribles condiciones a los pacientes. No hay ni una cama queda libre en la UCI en algunos hospitales.

