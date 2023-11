La OMS advierte que la orden israelí de evacuar un hospital en Gaza no puede cumplirse

Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca.Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.essu preocupación por la supuesta orden de evacuación de un hospital de Gaza emitida por Israel

La Media Luna Roja explicó en las redes sociales que Israel ha amenazado con bombardear el Hospital de Al Quds, situado en el norte de Gaza y en la capital homónima de la franja, y ya ha golpeado las zonas de los alrededores.We reiterate - it’s impossible to evacuate hospitals full of patients without endangering their lives.

“Reiteramos que es imposible evacuar hospitales llenos de pacientes sin poner en peligro sus vidas”, ha afirmado el director general. La Corte Penal Internacional abre investigaciones por crímenes de guerra en Israel, Gaza y Cisjordania headtopics.com

La Media Luna Roja denuncia que Israel bombardea las inmediaciones de un hospital con 14.000 refugiadospara obligar al personal médico, a las personas desplazadas y a los pacientes a evacuar el hospital”, ha denunciado la Media Luna Roja Palestina en un mensaje en X. “Esto ha causado daños importantes a los departamentos hospitalarios y expuesto a residentes y pacientes a la asfixia”, añade el mensaje, que está acompañado de un vídeo.

A esta cifra se suman “otros mil niños y niñas desaparecidos en Gaza, que se supone que han quedado sepultados bajo los escombros”, por lo que “es probable que el número de víctimas mortales sea mucho mayor”, ha señalado Save the Children. headtopics.com

Lee ha denunciado que “las cifras son estremecedoras y, dado que la violencia no solo continúa, sino que se está extendiendo en Gaza en estos momentos, muchos siguen corriendo un grave riesgo”.

