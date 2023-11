El de la ATP era un ranking no oficial, nunca fue oficial hasta 1990”. (...) “El ranking oficial era el de la ITF , que empieza a ser oficial en 1978, un año después de lo que me pasó a mí. Ahí se mete la ITF a hacer el ranking oficial y ahí la ATP se pelea con la ITF”. (...) “Acá hay dos cosas que faltan en el tenis, que todavía no se hicieron, pero las van a hacer en algún momento”, insistió. “La ATP tiene que hacer el ranking de 1990 para atrás.

: