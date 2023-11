La NO tan tierna historia de Félicette, la primera gata de la historia que viajó al espacio.

El piloto de Artemis II habla de lo que significa guiar la primera misión tripulada a la Luna en 50 años Es sin muchos rodeos, la primera gata astronauta. Fue lanzada al espacio el 18 de octubre de 1963 a bordo de un cohete Véronique AGI desde el Centro interarmées d’essais d’engins spéciaux en Argelia.

Hay quienes dicen que el vuelo alcanzó los 152 kilómetros de altura y otros que llegó hasta los 157. Todos coinciden en que la gatita permaneció al menos cinco minutos en total ingravidez.explica que en ese entonces probaron con hembras, debido a que los machos eran muy explosivos y no iban a poder soportar el entrenamiento de semanas, y mucho menos el viaje espacial.

El gobierno francés la seleccionó para la misión porque era una gata sana y activa. Fue entrenada durante varios meses para la misión, y se le colocaron electrodos en el cerebro para registrar su actividad cerebral durante el vuelo.

El lanzamiento de Félicette fue un éxito, y la gatita regresó a la Tierra sana y salva. El experimento demostró que los gatos podían sobrevivir al viaje espacial, y ayudó a preparar el camino para las misiones espaciales humanas.Después de su regreso a Félicette la sacrificaron en 1964, a la edad de dos años. Le extirparon los electrodos del cerebro, con la intención de estudiar los efectos del viaje espacial en su cuerpo.

