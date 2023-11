La NASA capta una extraña mano en una nebulosa situada a 16 mil años luz de la Tierra

La mano es muy similar a la que aparece en el intro de Dragon Ball Z. Pero en este caso, al tratarse de un evento masivo, claramente no es la forma de un ser común y corriente, como los que aparecen en la serie de Toei Animation y Akira Toriyama.

Tres galaxias interactúan en una maravillosa danza universal: el Hubble de la NASA los muestra de manera espectacular Esta misteriosa mano es parte de la nebulosa en sí. Se la conoce como MSH 15-52, y es un remanente de supernova situado en la constelación de Circinus. Fue descubierto como una radiofuente de gran tamaño en 1961. Consta de una región norte brillante y una región sur más tenue, la norte coincidente con la nebulosa Hα RCW 89.

La nebulosa que forma este remanente de supernova, es producto de una impresionante explosión que se registró hace unos 1.500 años. Las estimaciones de los científicos dicen que el evento catastrófico ocurrió por una estrella masiva que agotó su combustible nuclear.

Dicha explosión fue tan poderosa que envió ondas de choque a través del espacio, que interactuaron con el material circundante para formar la nebulosa. MSH 15-52 es una de las nebulosas de viento de púlsar más brillantes y extensas conocidas. Un púlsar es un tipo de estrella de neutrones que gira rápidamente. La nebulosa está alimentada por el viento de partículas de alta energía que emana del púlsar.

