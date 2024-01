La muerte de Saleh al-Arouri marca un antes y un después en el conflicto entre Israel y Hamás. El asesinato tras un ataque con dron al 'número 2' del brazo político de Hamás ha recibido rápidamente la respuesta de las autoridades de Líbano, Irán o desde la propia milicia palestina, que acusan a Israel de la autoría del ataque en suelo libanés y advierten de las consecuencias.

Sin embargo, las autoridades israelíes no se han pronunciado y la prensa local apunta a que el gabinete de Benjamin Netanyahu ha ordenado a sus ministros no manifestase al respecto. Desde el partido-milicia chií libanés Hizbolá ya han advertido que el ataque de este martes en Beirut que se ha saldado con la muerte de al-Arouri "no quedará sin respuesta ni castigo". En un comunicado recogido por la agencia de noticias libanesa NNA, Hizbolá ha asegurado que sus combatientes se encuentran preparados para tomar represalias por un ataque que atribuyen al Ejército israelí, si bien desde Israel no se han manifestado aún al respect





