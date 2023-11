La modelo estadounidense Kelly Fisher en la última temporada de The Crown

Tal como se refleja en la sexta y última temporada de The Crown , en el momento en el que se hizo pública la relación de Diana de Gales con Dodi Al-Fayed , este estaba supuestamente comprometido con otra mujer, la modelo estadounidense Kelly Fisher .

Interpretada en la serie por la actriz Erin Richards, el personaje ya aparecía en la anterior entrega, pero es en los nuevos episodios cuando su figura cobra más importancia y ofrece para muchos una oportunidad para conocer su caso, que en su momento quedó fagocitado por la monumental trascendencia de la muerte de Lady Di y su ex. Fisher, que nació en Louisville, Kentucky, en 1967, emigró con su familia a Toronto, Canadá, debido a las obligaciones profesionales de su padre y cuando tenía 16 años empezó ahí su carrera como modelo. Tenía tanto éxito cuando cumplió la mayoría de edad que ni siquiera acabó un año entero en la universidad, ya que decidió posar y desfilar a tiempo completo para marcas de la talla de Calvin Klein, Armani y Victoria’s Secret (además de para publicaciones como Marie Claire o Elle





