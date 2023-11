La millonaria herencia de Olivia Valère, en el aire: guerra entre sus hijos y su exmarido, Philippe Roger, por sus pertenencias

En paralelo, y según señala el mismo medio, los acontecimientos ocurridos en la última semana han terminado por dinamitar el proceso judicial, que en principio iba amistoso. Todo por un protagonista inesperado, Philippe Roger, exmarido de la empresaria. Según cuenta Emilia Zaballos, abogada de Carinne, una de las hijas, en dicho medio, "Philippe se ha personado diciendo que había vuelto con ella y que por eso le corresponde toda su herencia".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HOLAFASHION: Olivia Palermo elige un minivestido con efecto piernas infinitas de la firma coruñesa que viste doña LetiziaLo ha llevado en un paseo por las calles de Nueva York

Fuente: HOLAFashion | Leer más ⮕

SEXTANOTICIAS: La ONU confirma que el 70% de víctimas civiles palestinas en Gaza son niños y mujeresLa organización ha señalado que las víctimas mortales han superado los 8.000, entre los cuales hay muchas aún sin identificar. 'Lo he dicho muchas veces y lo diré de nuevo: ningún lugar es seguro en Gaza', ha señalado Philippe Lazzarini.

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: La 'telaraña' de los túneles de Hamás en Gaza: permitiría usar a los rehenes como escudos en una guerrIsrael sospecha que los rehenes secuestrados por Hamás se encuentran en los túneles que tiene la organización terrorista en la Franja de Gaza

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Recibe un billete de lotería como propina en un restaurante, le tocan 10 millones y su vida cambia radicalmentLa propina cambió su vida para siempre. Denunciada por sus compañeras y secuestrada por su exmarido.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: ¿Qué se juegan las diferentes potencias en el conflicto palestino-israelí?La guerra de Israel contra Hamás puede derivar en una guerra contra Hezbolá, afincado en el Líbano y apoyado por Teherán, y en el peor de los casos con Irán.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕