La mentira de la moderación de Alberto Núñez Feijóo

Una de las mayores mentiras que se han dicho en la política contemporánea versa sobre la moderación de Alberto Núñez Feijóo. Algunos estábamos advertidos porque nuestros mayores referentes en periodismo vienen de Galicia y nos hemos conformado culturalmente leyendo sus crónicas y las piezas que realizaban en El País Galicia antes de que liquidaran la sección.

La intervención más dura de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo no fue la de Óscar Puente, a pesar del ruido de la caverna, sino la del propio candidato cuando se dirigió a Bildu de una forma rastrera y sucia, sin importarle la verdad e instrumentalizando el dolor que algunos a los que se dirigía sí tuvieron que masticar mientras a él le pillaba de regatas. Hay que ser de moral muy laxa para, dirigiéndose a Oskar Matute o Jon Iñarritu, decirles que su jefe es Josu Ternera. El líder del PP tendría que avergonzarse aunque solo sea para respetar la memoria de aquellos que sí pusieron la cara y su integridad física cuando ETA mataba mientras Alberto Núñez Feijóo se iba de regatas con narco





Opinión - Las peligrosas tentaciones de la izquierda. Por Alberto Garzón. El Comité de las Regiones tumba una enmienda de los presidentes autonómicos del PP que pedía prohibir las amnistías en casos de corrupción. Puigdemont y el líder del PP europeo rompen el hielo en una entrega de premios en plena ofensiva de la derecha contra la amnistía. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 28 de noviembre de 2023, en Madrid (España). Nuevo fracaso del PP en su cruzada en Europa contra la amnistía.

