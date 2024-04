La matrescencia y sus efectos en las amistades

La maternidad, más bien tu matrescencia, te hace transitar caminos inescrutables. Y de repente tu mejor amiga, la de toda la vida, no se comporta como esperabas, no recibes su apoyo, o simplemente desaparece en tu posparto. Caso contrario: tu leal camarada tiene un bebé y ya no es la que era, solo se dedica a hablar de cacas, mastitis y te envía 38.339 fotos de su retoño sin parar.

Otro factor psicológico importante es el miedo al juicio en torno a la maternidad. La mayoría de mujeres confiesa sentirse muy juzgadas por las amistades que no tienen hijos, lo que provoca también la incomodidad y el distanciamiento para evitar conflictos o críticas que no necesita en ese momento tan delicado y vulnerable. Todo lo expuesto no es algo subjetivo.

