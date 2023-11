La luz de Paulding, el misterioso fenómeno que fascina a los visitantes de un pueblo de EE.UU. (y cómo la explica la ciencia)

Al caer la noche en el norte de Michigan, las multitudes se reúnen en un lugar remoto junto a la autopista US 45 para ver un fenómeno que consideran sobrenatural. En la Península Superior del estado de Michigan, en EE.UU., hay una atracción escalofriante que frecuentan los viajeros con un interés especial en lo paranormal.

Tanto en las noches con neblina de mediados del verano, como en los interminables inviernos en los que la nieve llega hasta las rodillas, una multitud de lugareños y curiosos se reúnen en un pequeño terreno abierto junto a la autopista. A medida que el sol se pone y el crepúsculo se funde con el negro de la noche, pequeños orbes brillantes, que varían en color entre el blanco, el amarillo y el rojo (dependiendo de la estación y de las condiciones atmosféricas) se forman en una ladera a unos 8 km de distancia. Flotan en el aire, sin crecer, encogerse, bailar, avanzar o retroceder

:

SEXTANOTİCİAS: ¿Quiénes son los concursantes del Benidorm Fest 2024 que compiten para representar a España en Eurovisión?Como cada año, la lista consta de 16 concursantes y entre ellos hay algunos candidatos más conocidos y otros menos. Destacan artistas en solitario como María Peláe o Angy Fernández y algunos grupos como Lérica, o Miss Caffeina.

Fuente: sextaNoticias | Leer más »

CİNCODİASCOM: El precio de la luz sube hoy hasta los 52,14 euros/Mwh: las mejores horas para poner la lavadoraEl precio mínimo, de 18,02 euros/MWh, se alcanzará entre las 13.00 y las 14.00 horas

Fuente: CincoDiascom | Leer más »

20M: Salen a la luz las imágenes de Daniel Sancho ante la Corte de Tailandia, engrilletado y con el mono naranja propio de la prisión asiáticaEl juez deberá decidir la fecha para la celebración del juicio.

Fuente: 20m | Leer más »

SEXTANOTİCİAS: 'Vivir a tu luz', el crudo retrato del Marruecos actual del primer intelectual del país que hizo públi'Vivir a tu luz', el crudo retrato del Marruecos actual del primer intelectual del país que hizo pública su homosexualidad. Así es lo último de Abdelá Taia en Edit_Cabaret 👉

Fuente: sextaNoticias | Leer más »

SPORTLİFE_ES: La relación entre los alimentos y la histaminaAl comer buscamos obtener energía, bienestar y placer. Sin embargo, a menudo los alimentos que nos atraen poseen un lado oscuro. Algunos se relacionan, por ejemplo, con una excesiva presencia de histamina en los tejidos ¿Qué es la histamina? Lo vemos...

Fuente: sportlife_es | Leer más »

PUBLİCO_ES: No en mi nombre, ni en el de España: no a la amnistía, no a la autodeterminaciónEl domingo 12, otro grupo de 51 diplomáticos jubilados – algunos de ellos firmantes también del texto anterior- publican otro artículo-manifiesto en el diario. Quien se dispone a darles la réplica es también un diplomático español jubilado que, desde el respeto que me merecen todos los firmantes y la amistad que mantengo con algunos de ellos, se propone responder con cordialidad y con firmeza a determinadas afirmaciones y juicios de valor que considero erróneos y desafortunados. Respecto al primero de los textos me asombra que los firmantes se arroguen la capacidad de pronunciarse nada más y nada menos que en nombre de España. Que digan «no en mi nombre» es muy legítimo, pero ningún individuo ni colectivo puede arrogarse hablar «en nombre de España». En nombre de España y de su pueblo soberano lo hacen únicamente las instituciones democráticas en el marco de sus atribuciones y competencias.

Fuente: publico_es | Leer más »