La Luna se transformará radicalmente en el futuro, según experto en exploración espacial

Y si bien en ese momento podía parecer un páramo desolado, lo cierto es que varios años después la proyección es muy distinta. Hacia el año 2100 la Luna se transformará radicalmente, albergando estructuras que podrían parecer sacadas directamente de la ciencia ficción. Barstow, experto en exploración espacial, afirma que nos encontramos al umbral de una era donde la Luna sufrirá cambios significativos.

La carrera espacial, históricamente dominada por potencias como Estados Unidos y Rusia, ya evolucionó hacia su siguiente estadio. Y ahora, naciones como China e India están tomando la delantera en la exploración lunar. Asimismo, estamos preparando el terreno para establecer colonias humanas en la Luna y, potencialmente, para explotar los recursos lunares que aún desconocemos pero que podrían ser de buen provecho para unos pocos. En ese contexto, Barstow afirma que la extracción de agua y oxígeno del hielo lunar será clave para el futuro de la exploración espacial. Aunque estas operaciones requerirán una inversión considerable, estos avances podrían financiarse parcialmente mediante el turismo espacial, atrayendo a magnates que busquen experimentar la gravedad lunar de primera mano

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



fayerwayer / 🏆 43. in ES

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Calendario Lunar 2024: Luna llena, fases de la luna y lluvias de estrellas durante el añoCon el inicio de 2024, son muchos los que consultan por primera vez el calendario de festivos de cara a ir organizando el año. Pero también están los que buscan otro tipo de...

Fuente: yo_dona - 🏆 58. / 51 Leer más »

Luna llena marzo: cómo y cuándo ver la Luna del GusanoEn el mes de marzo a su luna llena también se le conoce como la Luna del Gusano. El punto de partida de esta particular denominación se le atribuye a los primeros poblados...

Fuente: yo_dona - 🏆 58. / 51 Leer más »

Viviendas subterráneas, robots, una red de ferrocarril y jardines verticales: así sería la superficie de la Luna en el año 2100La NASA, China, Rusia, India y la Agencia Espacial Europea intensifican sus esfuerzos para tener presencia humana permanente en la Luna.

Fuente: 20m - 🏆 2. / 94 Leer más »

Enebefobia: la violencia hacia personas no binarias y transLas personas no binarias y trans que no se adaptan al binarismo de género pueden sufrir enebefobia, una forma específica de lgtbifobia. Esta semana se ha producido una agresión a una persona no binaria a la que los medios de comunicación le denominaron hombre gay sin preguntar por su identidad.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

La Pasajera recala en Madrid en su viaje hacia el repertorioLa ópera La Pasajera, estrenada el pasado viernes en el Teatro Real, cuenta con intérpretes de calidad pero una dirección escénica cuestionable.

Fuente: elcultural - 🏆 24. / 66 Leer más »

Las principales gestoras reciben una avalancha de efectivo hacia los fondos de bitcoinEl éxito de los ETFs ligados a la principal criptomoneda es una realidad mes y medio después de su lanzamiento

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »