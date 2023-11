La última canción de The Beatles: 'Now and Then'

Ahora y entonces, no. Ahora. El tema de Lennon que ha completado el algoritmo nos ofrece la peor cara de un simulacro. Medio tiempo sin corazón ni latidos vitales, 'Now and Then', la 'últimísima canción' de The Beatles, es el resultado de resucitar a un zombi. Pasará a la historia por la novedad que supone haber sacado a un Tiranosaurio Rex de un trozo de ámbar. Nada más. “Y si lo logro, todo es gracias a ti”

. En su letra, parece que Lennon se esté refiriendo a los datos mal programados de este postizo tardío. Queda inaugurado con esta entrega el temido Parque Jurásico de la beatlemanía. Su voz parece la de un imitador de fiesta de barrio (al fin, es una grabación casera) y en la instrumentación, ni rastro de la frescura de las guitarras y el bajo (qué decir de la batería de Ringo) en las que tanto se esmeraron los Fab Four durante sus años picando piedra en el estudio. En las últimas estrofas está la clave de lo que ha bendecido Paul McCartney: “Perderte o abusar de ti”. Cincuenta y tres años después de la desaparición del grupo de Liverpool, una gran expectación rodeaba el lanzamiento de 'la última canción de The Beatles', según lo anunciado por McCartney la pasada semana. 'Now and Then' fue escrita por Lennon poco antes de su asesinato, el 8 de diciembre de 1980 a manos de Mark David Chapman, y después de que The Beatles se separaran en 197

