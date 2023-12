La ley del 'solo sí es sí' y el debate sobre las penas en España

La ley del 'solo sí es sí' es una magnífica ley. Tal y como está. Con rebajas de pena incluida, porque las penas en este país ya son altísimas y el debate punitivista es un cepo para la izquierda del que debe huir en cualquier circunstancia. No importa que un condenado por agresión tenga 15 o 14 años.

Esa pena no cambia nada de manera sustancial y lo importante es que esos años en prisión sirvan para que sea reinsertado en la sociedad y cuando salga, porque saldrá, no vuelva a ser un peligro para las mujeres. Ese es el planteamiento progresista de la justicia, lo contrario es caer en unos marcos reaccionarios de derecho penal que terminan en última instancia en el planteamiento de la pena de muerte para resolver problemas que se tienen que resolver desde una perspectiva integral. Las consecuencias derivadas de la ley del 'solo sí es sí' han terminado con el capital político que Irene Montero se había ganado gracias a unas leyes ambiciosas, avanzadas y que han puesto España en la vanguardia de los avances feminista





