La ley de amnistía llega a Bruselas y genera debate en el Parlamento Europeo

La ley de amnistía traspasa fronteras y como era de esperar ha llegado a Bruselas. La vía europea es un elemento para los partidos de la oposición, especialmente en los discursos de PP y Ciudadanos; será incluso objeto de debate este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo, pero queda la duda de hasta qué punto puede actuar la Comisión Europea para frenar la norma.

Hay caminos, pero también competencias, y el Ejecutivo comunitario no podrá excederse en sus competencias, mucho menos cuando se habla de la constitucionalidad o no de la norma. Con todo, dado el escenario: ¿qué puede hacer la Unión Europea ante la ley de amnistía pactada por el PSOE y Junts para hacer presidente a Pedro Sánchez? El debate en la Eurocámara no será vinculante, pero sí tiene mucha carga política porque sirve para que PP, Ciudadanos y Vox se anoten un tanto a la hora de dar visibilidad europea al asunto, y a la vez obligan a posicionarse a los socialdemócrata





