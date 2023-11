:

EXPANSIONCOM: La lealtad de Sánchez dura lo que dos peces de hielo en un güisqui 'on the rocks'Parafraseando al genial Joaquín Sabina, la lealtad anunciada el martes por Pedro Sánchez a la Corona y a la Constitución dura "lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on

INVERTIA: Junts da por hecho un pacto con Sánchez sobre 'identidad nacional' y con verificador internacionalEl PSOE y los independentistas aceleran las negociaciones, con tensiones de última hora por la inclusión de Tsunami Democràtic en la amnistía.

CNNEE: ¿Qué es una amnistía y en qué consistiría la que aplicaría Pedro Sánchez en Cataluña?Que en España se forme un nuevo Ejecutivo tras las elecciones generales del 23 de julio depende, actualmente, de que Pedro Sánchez reúna los apoyos necesarios para apuntalar su investidura como presidente del Gobierno.

A3NOTICIAS: Cuca Gamarra critica el pacto PSOE-ERC: 'La ambición de Sánchez ha engullido sus siglas'Cuca Gamarra ha reprochado a Pedro Sánchez que se haya 'arrodillado ante el independentismo'.

EFENOTICIAS: Sánchez y Aragonès cierran un acuerdo sobre la ley amnistía y encarrilan la investiduraBarcelona, 1 nov (EFE).- Una conversación telefónica de 15 minutos entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès selló este martes el acuerdo de investidura. En las próximas horas, los equipos negociadores de PSOE y Esquerra Republicana acabarán de cerrar un pacto que tiene como condición irrenunciable una futura ley de amnistía.

