La jura de Leonor dispara a La 1 (20.7%) frente a los especiales de 'Vamos a ver' (12.9%) y 'Espejo Público' (12.1%)

Wyoming critica los “cuentos de princesas” tras la jura de Leonor: “Aseguran el futuro de la institución” 'GH VIP' salvó a uno de los nominados que expresó su deseo de abandonar: “Llevo casi una semana con ansiedad”

Las series de noviembre van de 'Frasier' y 'The Crown' a 'El otro lado' con Berto, 'La que se avecina' y los de 'Sálvame'Jorge Javier, a los que se oponen a reducir la jornada laboral: "No soportan no trabajar porque detestan volver a casa"Lydia Bosch califica de "broma de mal gusto" el último cambio de 'Mía es la venganza' a dos semanas de su...

Wyoming critica los “cuentos de princesas” tras la jura de Leonor: “Aseguran el futuro de la institución”

:

20M: Agreden a un equipo de 'Espejo Público' en la rave de Guadix, Granada: 'Estamos acostumbrados'Los jóvenes han organizado una rave donde se han concentrado más de 300 personas.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Espejo Público amplía su horario este martes con motivo de la Jura de la Princesa Leonor en Antena 3El magacín, presentado por Susanna Griso, prolonga su emisión hasta las 14:00 para realizar un seguimiento completo de la ceremonia celebrada en el Palacio Real, con el discurso de la Princesa Leonor, que se llevará a cabo tras la Jura en el Congreso de los Diputados.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Todos los detalles del vestuario en la jura de la Constitución de la princesa Leonor: 'El blanco es el cEspejo Público consulta con distintos expertos en protocolo el vestuario de la princesa Leonor y el resto de protagonistas del acto de la jura de la Constitución.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Alejandro, uno de los jóvenes de la 'generación Leonor' que ha acudido a la jura de la princesa: "Espejo Público habla con Alejandro, un joven de 26 años que ha acudido como invitado a la jura de la Constitución de la princesa Leonor en el Congreso.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

RTVENOTICIAS: El encuentro de la princesa Leonor con las instituciones del EstadoEn el Congreso de los Diputados, la futura reina de España será recibida, uno por uno y en espacios diferentes, por los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. En el vestíbulo principal se cruzará con la estatua de Isabel II, la otra monarca que ha jurado una constitución en nuestro país.

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕

RTVENOTICIAS: Jura Constitución Leonor: escenarios en el CongresoJura Constitución Leonor: escenarios en el Congreso

Fuente: rtvenoticias | Leer más ⮕