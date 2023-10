La intolerable actitud de varias jóvenes en un autobús ante un grupo de personas mayores: 'Nosotras llega

El usuario de TitkTok Ángel, @oveyanejra, ha explicado en un vídeo cómo fue el desagradable momento que vivió cuando viajaba en un autobús de línea. Según expone, varias personas mayores, "abuelos de entre 80 y 85 años", accedieron al vehículo y el propio usuario y otros viajeros les cedieron sus asientos. Sin embargo, Ángel detectó la presencia de un grupo "de niñas" sentadas en los asientos reservados.

Obviamente no se puede generalizar, pero en estos casos es imposible no perder los nervios. Y más aún si encima una persona mayor está pasando un mal rato! Tú que harías? #educacion #respeto #juventud #valores ♬ sonido original - Angel "Les contesté que yo también estaba sentado cuando llegaron ellas, pero me levanté para dejarle el lugar a las personas mayores", asegura.

