La innovación llega al corazón de los negocios: las empresas destinan un 6,4% de sus ingresos a I+D+I

No es ninguna sorpresa que el peso de la innovación es cada vez más relevante en la mente de los grandes líderes empresariales. Tampoco debería resultarnos extraño descubrir que esta parcela, antaño incluso desdeñada por muchas compañías, ahora resulta estratégica para el futuro de cualquier organización. No faltan, de hecho, los gurús que repiten una y otra vez aquello de que 'la empresa que no innove no sobrevivirá'.

No en vano, la innovación es ya la segunda prioridad para las empresas en este momento a escala global (el 38% de los encuestados así lo afirma), tan sólo por detrás de la perenne mejora de la eficiencia operativa (40%). No sólo eso. La mayoría de las compañías encuestadas (55%) destinan entre el 6% y el 10% de su facturación a tareas relacionadas con la innovación, arrojando un gasto medio del 6,4%.

