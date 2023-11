La inflación se mantiene en el 3,5% en octubre mientras la subyacente se modera al 5,2%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantiene en el 3,5% en octubre, según el dato adelantado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el organismo estadístico, la principal razón de la moderación de los precios en octubre se debe a la bajada de los carburantes que compensaron el efecto base derivado de la fuerte bajada de la electricidad en octubre de 2022.

En términos mensuales, el IPC ha resgistrado un aumento del 0,3%, una décima más de lo que subió el mes anterior. Con este repunte, la inflación encadena cinco meses consecutivos de alzas mensuales. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa interanual en el 3,5%, dos décimas por encima de la tasa registrada el mes anterior. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA fue del 0,3%.

