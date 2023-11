La infanta Sofía deleita a la moda por su traje sostenible y alquilado

El de este martes de la Infanta Sofía le costó alquilarlo 268 euros (se puede comprobar en una tienda online) y cuando lo lanzó la firma británica ERDEM superaba los 1.700. 'Al final lo que estamos motivando es a un consumo más sostenible y una moda circular que consideramos que es el futuro de la moda', señala Eva Chen, cofundadora de 'Borrow', una tienda de alquiler de vestidos.

