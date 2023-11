La importancia de la personalización en la relación con el cliente

La personalización en la relación con el cliente puede parecer algo simple, pero, a juzgar por el limitado porcentaje de empresas que realmente tienen éxito con ello, no lo es en absoluto. Es obvio que aún queda camino por recorrer. Porque, si hablamos de datos, la mayoría de los equipos de marketing en la actualidad no son tan sofisticados como deberían. Las empresas cuentan con una inmensa cantidad de datos, pero no todos son accesibles desde los sistemas (por ejemplo, desde el CRM).

Como consecuencia, los equipos de marketing están limitados en cuanto a la profundidad de la inteligencia que pueden utilizar para ofrecer sus servicios. Así las cosas, el objetivo debe ser justo eso: mejorar la calidad de la información que sirve como base. Es necesario convertir millones dede datos provenientes de textos y otros contenidos basados en el leguaje humano (datos no estructurados) en información procesable, es decir, en datos estructurados, comprensibles por el sistema. Textos, documentos, mensajes de voz… son activos que hay que explota

:

İNFORMATİVOST5: Una mujer apuñala a un amigo porque no le gustaron sus comentarios en PilesInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más »

A3NOTİCİAS: El entorno de Cándido Conde- Pumpido pidió su ingreso hospitalario 'porque peligraba su vida'El periodista Luis Fernando Durán explica en qué circunstancias ha ingresado en un hospital el abogado Cándido Conde- Pumpido, acusado de violación por una mujer brasileña.

Fuente: A3Noticias | Leer más »

İNFORMATİVOST5: La historia del hombre que emigró desde Estados Unidos a Málaga porque es más fácil hacer amigos: 'No quiero eInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más »

20M: El gol con más significado para Witsel: 'Feliz y triste al mismo tiempo, porque perdí a mi abuela'El belga marcó su primer gol como atlético y celebró apuntando al cielo para dedicárselo a su abuela...

Fuente: 20m | Leer más »

A3NOTİCİAS: Muere envenenado un matrimonio en las 'vacaciones de su vida' porque fumigaron la habitación de al lJohn y Susan Cooper estaba disfrutando de sus vacaciones en un resort de lujo en Egipto, cuando murieron tras inhalar el vapor producido por la pulverización de un pesticida.

Fuente: A3Noticias | Leer más »

ELPAİS_CULTURA: Gustavo Dudamel, discípulo de José Antonio Abreu, habla sobre la música y su influencia en la vidaEl director venezolano organiza un ciclo de canción latinoamericana reivindicativa porque “la canción protesta tiene que tener su espacio”

Fuente: elpais_cultura | Leer más »