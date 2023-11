La importancia de la atención temprana en niños prematuros

El 7,5% de los niños que nacen en España lo hacen de forma prematura. Es decir, antes de la semana 37 de gestación. Eso conlleva multitud de riesgos para su salud y desarrollo. Para afrontarlo es fundamental que reciban atención temprana cuánto antes. En el Día de la Prematuridad abordamos la importancia de esta terapia desde el punto de vista de la fisioterapia.

La atención temprana es un tratamiento que trata de prever o paliar alteraciones en el desarrollo de los niños de entre cero y seis años. Unas alteraciones que pueden ser de origen biológico, es decir, a causa de enfermedades o por prematuridad, afirma la fisioterapeuta pediátrica, Pilar Casales, o por problemas psicosociales derivados de la salud mental o del entorno. Por eso, la atención temprana es multidisciplinar: puede ser necesaria la intervención de un psicólogo, logopeda, fisioterapeuta o un trabajador social. En 2021, hubo, según datos del INE, 25.303 niños nacidos antes de tiemp

