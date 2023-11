La igualdad de ingresos en la pareja: ¿por qué no dividirlos al 50%?

Hace unos meses dejé mi trabajo de jornada completa para lanzarme al vacío de volver a estudiar. Y digo vacío porque mi cuenta bancaria fue la primera que apreciaría la nueva situación de dejar de recibir aquellos ingresos fijos. Estando independizada, con un alquiler, las facturas de la casa y una nevera por llenar, de repente, aquello de estar independizada se sentía como una carga. Y es que, por primera vez, le vi las goteras al discurso de la igualdad entre hombres y mujeres.

Nos vamos a convivir con nuestra pareja pagando todo al 50%. Pero, ¿qué pasa con los ingresos? ¿Por qué no dividirlos también al 50%? En teoría, debería ganar lo mismo que ellos. El desfase de la muestra podría no ser representativo, pero que, llevado a la población española, se mantiene. Ajustando mi porcentaje de participación a los ingresos que recibo, como puede ser esta colaboración con 20 Minutos o trabajos puntuales, coincidimos en que tenía todo el sentido del mundo dividirlo de esa manera, aunque no sea lo más común. A fin de cuentas, los dos nos estamos beneficiando de vivir juntos en un piso que nos encanta y él tiene una situación mucho más desahogada que la mía





