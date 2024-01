La heredera austríaca Marlene Engelhorn pide que se le grave su patrimonio

“Básicamente estoy creando el impuesto que me gustaría pagar”, resume Marlene Engelhorn con sencillez en la entrevista concedida recientemente al diario británico The Guardian. 'El Gobierno no me cobró impuestos y sigue fracasando en cobrármelos a día de hoy'. Lo cierto es que la postura y comentarios de la heredera austríaca no gustó a muchos de los que asistieron al Foro de Davos la semana pasada.

Y unos días después, en la citada entrevista, se nos informa de que su pancarta, que rezaba un escueto y efectivo Tax the rich ('Gravad a los ricos') no pasó en absoluto desapercibido. La riqueza de esta mujer de 31 años procede de la empresa química alemana BASF y de la farmacéutica Boehringer Mannheim. Engelhorn lleva pidiendo desde 2021 que su patrimonio sea gravado, pero no ha sido así porque en 2008 se abolió el impuesto de sucesiones en Austri





