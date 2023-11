La gran cacería: una obra de Juan Mayorga

La gran cacería, reconocida por Juan Mayorga, nació en una noche de insomnio en un barco que regresaba de Sicilia. El dramaturgo recordó dos embarcaciones que había visto en mosaicos en la isla: la historia de Noé en la catedral de Monreale y La gran cacería en la villa romana de Casale. Mayorga llevó esta experiencia al papel y ahora se materializa en un escenario, el 17 y 18 de noviembre en la Sala Cuarta Pared, como parte del Festival de Otoño y con la producción del Teatro del Barrio.

La obra, protagonizada por Will Keen, Francisco Reyes y Ana Lischinsky, tiene un montaje muy físico

:

