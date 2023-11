La gestión del tiempo y la productividad

La gestión del tiempo no consiste en ser más eficiente sino más bien en decidir aquello que vamos a dejar atrás, según Oliver Burkeman. Pero, ¿y si en nuestro afán por metamorfosearnos en auténticos portentos de la gestión del tiempo y de la productividad no estuviéramos atrapados en realidad en una suerte dela gestión del tiempo no consiste en ser más eficiente sino más bien en decidir aquello que vamos a dejar atrás.

y en un contexto en que tenemos a nuestra disposición opciones ilimitadas permitirse el lujo de descartar cosas es definitivamente mucho mejor que dejar todas las opciones abiertas. Burkeman ha iniciado su ponencia poniendo sobre la mesa un dato (quizás inadvertido) al que endilga sin prurito alguno el calificativo de «deprimente».😱 "Vivimos angustiados por hacer más y más cosas, pero no hay tiempo para hacerlas todas. Al fin y al cabo, vivimos solo una media de





«Para que la creatividad emerja a la superficie hay que armarse de paciencia», Oliver Burkeman (escritor)En Cuatro mil semanas: Gestión del tiempo para mortales Oliver Burkeman defiende que es más saludable descartar cosas que abarcarlo todo.

De la productividad y otros demonios: 5 razones por las que tu batalla contra el tiempo está perdidaLa gestión del tiempo no consiste en ser más eficiente sino más bien en decidir aquello que vamos a dejar atrás, según Oliver Burkeman.

