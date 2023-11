La generación eólica en España alcanza récords históricos y el precio de la electricidad se derrumba

Como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Y estos días con más razón, porque la profunda borrasca Ciarán ha traído vientos huracanados que empujan a la generación eólica en España a alcanzar récords históricos, y por tanto, el precio de la electricidad se derrumba a mínimos anuales. De hecho, el mal tiempo de esta recta final de octubre ha cambiado la tendencia alcista de los precios eléctricos de los últimos meses

. Así, la media del mercado mayorista (pool) del pasado mes cerró en los 90,14 euros/MWh, casi un 13% inferior a los 103,34 euros/MWh de septiembre. Una noticia que aplauden desde el lado de los consumidores finales (industria electrointensiva y hogares) que ven cómo bajan sus costes energéticos y la macroeconomía por su efecto en la inflación, pero que miran con preocupación empresas del sector renovable e inversores en nuevas plantas de generación. Así lo refería el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, en una red social. Para él, 'que el precio del esté en 4,4 euros no es buena noticia. Significa que no es rentable invertir en renovables, que la demanda ni ha crecido ni es gestionable… que el mercado mayorista no funciona y genera volatilidad'. 'Lo que importa es el precio medio para una inversión. Y se ha ganado más en 2022-2023, incluso en solar, que en años precedentes', respondía Xavier Cugat, sénior project mánager de Q CELL

:

EFENOTICIAS: Alerta en España por la borrasca Ciarán, con toda la costa cantábrica en rojoEl temporal asociado a la borrasca Ciarán, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, mantiene un día más en alerta al país.

Fuente: EFEnoticias | Leer más »

INFORMATIVOST5: España se prepara para el embate de Domingos, una borrasca más fuerte que CiaránInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más »

CNNEE: Un muerto en España, dos en Francia y dos en Bélgica por la tormenta CiaránLos efectos de esta tormenta se sentirán hasta el fin de semana.

Fuente: CNNEE | Leer más »

ELPAIS_ESPANA: España sufre los últimos coletazos de la borrasca CiaránEspaña sufre los últimos coletazos de la borrasca profunda Ciarán, que ha causado varios muertos en diferentes países. Se esperan rachas de viento fuerte y mal estado del mar en varias regiones.

Fuente: elpais_espana | Leer más »

INVERTIA: Borrasca 'Ciarán', en directo | Última hora de los efectos: casi toda España, en alertaLa borrasca 'Ciarán' ha activado este jueves la alerta por lluvias, olas o viento en España. El fenómeno meteorológico está dejando rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora.

Fuente: Invertia | Leer más »

CNNEE: La tormenta Ciarán causa la primera muerte en EspañaLos efectos de esta tormenta se sentirán hasta el fin de semana, cuando se espera que otro nuevo temporal similar llegue a España.

Fuente: CNNEE | Leer más »