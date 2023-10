La gallega Velca agita el segmento eléctrico con su nueva One

Leer más:

expansioncom »

La gallega Velca agita (y de qué manera) el segmento eléctrico con su nueva OneEl equipo que lidera el gallego Emilio Froján, CEO y cofundador de Velca, está empeñado, no solo ya a sobrevivir en un mercado eléctrico que no termina de coger una adecuada veloc Leer más ⮕

Sofía Tavares: 'Preply utiliza la inteligencia artificial como motor para llevar el aprendizaje a otro nivel'Entrevistamos a Sofia Tavares, directora global de marca de Preply, empresa de aprendizaje de idiomas online a través de un método que combina el 'one-to-one' con la tecnología más avanzada, como la IA. De origen portugués, Tavares habla ocho idiomas, entre ellos español, alemán y chino. Leer más ⮕

El escatológico incidente en el Museo de la Acrópolis que agita la disputa sobre los mármolesUn medio publicó que un turista había defecado en una sala aprovechando que estaba sin vigilancia. La institución precisa que fue un accidente de un anciano y que su difusión perjudica su imagen de cara a la restitución que exigen al Museo Británico Leer más ⮕

La gallega Velca agita (y de qué manera) el segmento eléctrico con su nueva OneEl equipo que lidera el gallego Emilio Froján, CEO y cofundador de Velca, está empeñado, no solo ya a sobrevivir en un mercado eléctrico que no termina de coger una adecuada veloc Leer más ⮕

David Trueba: 'Es extraño que haya una parte de la derecha que piensa que la cultura es su enemiga'El cineasta David Trueba, que presenta el próximo miércoles 1 de noviembre su nueva película... Leer más ⮕

Interpueblos proyecta un documental sobre Palestina en Torrelavega y SantanderEl Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos ha organizado la proyección de la película documental sobre Palestina 'Las hijas de la Nakba' y el posterior coloquio con su direc Leer más ⮕