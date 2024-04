La fortuna de Jeff Bezos y sus activos en Amazon

-- El empresario estadounidense Jeff Bezos es la segunda persona más rica del mundo, según los rankings de Forbes y Bloomberg, con más de US$ 200.000 millones, pero ¿cómo está compuesta esa fortuna?Bezos fundó Amazon en 1994 en Seattle, inicialmente como una tienda online de libros que fue convirtiéndose en un gigante del comercio digital.

Entre las más destacadas de una larga lista están el sitio de stream Twitch, el software de asistencia digital Alexa, la productora de cine y televisión Metro-Goldwyn-Mayer , el portal IMDb y el servicio de podcasts y audiolibros Audible, entre otras compañías. Otro activo valioso propiedad del grupo es Amazon Web Services, una colección de servicios de computación lanzada en 2006.

Es un rubro en el que compite con otro multimillonario, Elon Musk, dueño de SpaceX, para conseguir enormes contratos con la NASA. Al ser una empresa privada y no cotizar en la bolsa, las cuentas de Blue Origin no están a disposición del público. Aunque no estaría arrojando ganancias en la actualidad con esos fuertes desembolsos, Bezos apuesta al futuro.El nombre del empresario aparece en la lista de inversionistas y accionistas de varios gigantes digitales, no sólo mediante Amazon, sino a través de su propio portafolio de inversiones: Bezos Expeditions, fundado en 2005.

