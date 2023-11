La Fed mantiene los tipos de interés por segunda reunión consecutiva aunque no descarta volverlos a subir

La decisión de este miércoles llega después de que la semana pasada se conociera que la mayor economía del mundo creció más de lo esperado durante el tercer trimestre. La expansión que registró se situó en el 1,2% respecto al segundo trimestre, cuando el PIB había crecido un 0,5%. La tasa de inflación interanual se situó en septiembre en el 3,7%, repitiendo la subida de agosto.

:

EXPANSIONBOLSA: La Fed mantiene los tipos en el 5,5%, pero no descarta futuras subidasLa Reserva Federal de Estados Unidos ha decido mantener los tipos de interés entre el 5,25% y el 5,5%, máximo de los últimos 22 años que se alcanzó a finales de julio. En septiembr

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

ELDIARIOES: La Reserva Federal de EEUU mantiene los tipos de interés aunque no descarta volverlos a subirLa Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anunciado este miércoles que mantiene los tipos de interés, el segundo respiro consecutivo tras once alzas desde marzo del año pasado, pero no descarta volver a subirlos si la coyuntura lo exige.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

CINCODIASCOM: La Fed mantiene sin cambios los tipos y deja la puerta abierta a otra subidaEl precio del dinero se mantiene en el 5,25%-5,5%, máximos de 22 años

Fuente: CincoDiascom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: La Fed prevé mantener hoy los tipos enfrentada a 'una gama de incertidumbres'"Una serie de incertidumbres, tanto antiguas como nuevas, complican nuestra tarea de equilibrar el riesgo de ajustar demasiado la política monetaria con el riesgo de ajustarla

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

INVERTIA: Wall Street sube antes de que la Reserva Federal decida sobre los tipos de interésAsí abre Wall Street

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

INVERTIA: Wall Street sube a la espera de la Fed y de nuevos resultadosEl mercado descuenta que la institución estadounidense mantenga sin cambios los tipos de interés.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕