La editora incansable

“Cuando me casé, fui a vivir a La Garriga y allí tuve a mis hijos. Cuando tienes niños está muy bien, pero cuando ya son mayores te puedes mover. Yo quería anonimato, asfalto y todo eso”, explica. La relación con su marido no terminó bien y se separó cuando el divorcio aún no era legal. “Aún había aquella ley franquista horrorosa de que si te ibas de casa te quedabas sin hijos y sin nada y te podían meter en la cárcel”, recuerda.

Una cosa llevó a la otra y, después de colaborar en másteres y posgrados en la Universidad Autónoma de Barcelona, llegó el Instituto Cervantes con un puesto en Bruselas. “Me fui a trabajar como divulgadora del español como lengua extranjera para Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega y Holanda”, recuerda.

Godall comenzó con libros en catalán y después se abrió al castellano, aunque publicar en dicha lengua es un problema por el precio de los derechos, que suele ser mucho más elevado. “Cuando oyen ‘español’ te piden un montón de dinero porque piensan en un montón de libros que se pueden vender en el mundo, pero no es verdad.

Otras veces es la actualidad la que consigue captar el interés de prescriptores y lectores, aunque sea por desgracia. “Con Victoria Lomasko tristemente nos hicieron caso por la guerra de Ucrania. Su libro, que salió en catalán y castellano, pasó sin pena ni gloria. Pero en la pandemia, The Guardian hizo una lista de los cinco mejores libros para conocer la Rusia de Putin y uno de ellos era este”, recuerda.

:

EXPANSIONCOM: Los valores del Ibex más castigados y los más premiados por los analistas durante las caídasLa resaca bajista que ha dejado el mes de octubre en la renta variable se proyecta igualmente sobre las perspectivas a medio y largo plazo de las firmas de análisis. El Ibex perdió

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

CNNEE: Al menos 816 personas han sido detenidas durante 9 días de protestas en PanamáAl menos 816 personas ―incluidos 108 menores de edad― han sido detenidas en Panamá por delitos de vandalismo y daños a la propiedad en los últimos nueve días, informó la Policía Nacional.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: El Valencia critica el uso de la imagen de Mestalla durante el Balón de OroVinícius fue galardonado con el Premio Sócrates y la organización del Balón de Oro puso una imagen del brasileño en Mestalla cuando hablaba de su lucha contra el racismo.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

20M: Cristiano Ronaldo y Conor McGregor hacen un 'careo' durante la velada Fury vs NgannouEl futbolista se encontró con la estrella de UFC y no dudaron en posar para las cámaras.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

CINCODIASCOM: El Supremo rechaza que el Estado indemnice a los hosteleros por los cierres durante la pandemiaLa Sala de lo Contencioso-Administrativo dicta su primera sentencia sobre las miles de reclamaciones por las medidas adoptadas para frenar el avance del coronavirus

Fuente: CincoDiascom | Leer más ⮕

20M: Raquel Sánchez Silvia cuenta su peor vivencia en 'Supervivientes': 'Estuve a ciegas durante cuatro horas'La presentadora de Plasencia es la encargada del programa 'El conquistador', de TVE.

Fuente: 20m | Leer más ⮕