La desesperación de un taller de Boiro que lleva medio año buscando mecánicos: 'No se presentó nadie a la

"Pusimos anuncios por las redes sociales, contactamos con otros profesionales del sector y no nos han entregado ni un solo currículum". Son las palabras de Javier García, propietario de un taller de automoción en la localidad coruñesa de Boiro. Busca sin descanso trabajadores para su negocio, aunque reconoce estar desesperado. "Ya es un imposible", lamenta.

Todo se gana con la experiencia laboral", sostiene Javier. Lo que a priori le parecieron unas buenas condiciones laborales, no parecen suficientes para quienes buscan empleo en el sector. No ha recibido ni un solo currículum este año A día de hoy las vacantes continúan vacías y ya no sabe dónde encontrar trabajadores.

