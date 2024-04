La clase política española es la peor de los últimos 45 años

La clase política es la peor de los últimos 45 años. ¿Incluye ahí al Partido Popular? Por supuesto. No estoy haciendo salvedades. Alberto Núñez Feijóo ha asumido este miércoles que existe un clima de máxima crispación política al que contribuyen tanto el PP como el PSOE. En una entrevista en Antena 3, el líder popular ha reconocido que España asiste a “la peor política que ha practicado la democracia”, y en ese embarrado saco ha metido también a su partido.

Lo ha hecho en una semana de mucha tensión política en la que han sido constituidas dos comisiones de investigación, una en el Congreso y otra en el Senado, impulsadas en paralelo por socialistas y populares por la compra de material sanitario durante la pandemia. Eso sí, el jefe del PP ha tratado de rebajar su responsabilidad frente a la del Ejecutivo. “Obviamente, no es lo mismo estar en el Gobierno que estar en la oposición. Pero no me excluyo”, ha agregad

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



elpais_espana / 🏆 22. in ES

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Rafael Núñez Florencio: 'Hemos sustituido el 'España me duele' por un resignado 'España me huele''El historiador y filósofo publica 'El mito del fracaso español', en el que se enfrenta a los peores fantasmas de nuestra historia reciente.

Fuente: elcultural - 🏆 24. / 66 Leer más »

El Gobierno y el PSOE se lanzan en tromba contra Alberto Núñez FeijóoEl Gobierno y el PSOE se lanzan en tromba contra Alberto Núñez Feijóo tras la imputación de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental.

Fuente: elpais_espana - 🏆 22. / 68 Leer más »

Adjudican contratos millonarios a empresa vinculada al hermano de la pareja de Alberto Núñez FeijóoEl Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta adjudicó durante la emergencia sanitaria entre 2020 y 2021 doce contratos por valor de 9,76 millones de euros en total a una empresa vinculada al hermano de la pareja de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, para la atención telefónica ciudadana durante el covid y para el rastreo de casos y prevención de contagios en la comunidad.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

Sánchez, sobre Ayuso: Las actitudes contrarias a la democracia y la libertad de prensa son...El presidente del Gobierno insiste en pedir a Alberto Núñez Feijóo la dimisión de Ayuso.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »

Alberto Núñez Feijóo avisa a Pedro Sánchez que habrá 'investigación' sobre su esposaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

Alberto Núñez Feijóo y las elecciones catalanasAlberto Núñez Feijóo llega a las elecciones catalanas con los deberes sin hacer. Génova quería un cambio de líder y de discurso y no ha conseguido ninguno de los dos. La mala relación con la dirección del PP catalán de Alejandro Fernández es el epicentro del problema.

Fuente: publico_es - 🏆 5. / 84 Leer más »