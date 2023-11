La casa de Posadas que vistió a Beyoncé y Miley Cyrus

La casa está justo en la curva de una carretera comarcal de doble sentido, llegando a Posadas, un pueblo de Córdoba de poco más de 7.000 habitantes. A pocos les sonaba Posadas antes de 2016 —la era before Palomo Spain—, y de repente, en 2017 Beyoncé presenta a sus mellizos al mundo con un look pensado y cosido en la planta baja de esa vivienda, en medio de la nada. Miley Cyrus y Harry Styles también han vestido creaciones salidas de esa casa.

Ninguno de ellos ha llegado hasta aquí —probablemente no entenderían nada de esa curva ni de este polígono industrial—. Para hacer tiempo tomamos un café en el único bar abierto. Es pronto para hacer visitas, aunque estamos avisados de que las costureras empiezan a las siete de la mañana. En el bar todo el mundo adivina dónde vamos. Cuando Alejandro Gómez Palomo (31 años) volvió a Posadas después de seis años, le dijeron: “Con el dineral que se han gastado tus padres para mandarte a Londres , ¿te vas a quedar aquí?”. La vida de pueblo tiene ventajas y servidumbres. Cuenta Alejandro que siempre hubo muchas expectativas puestas en é

:

NOTİCİAS_CUATRO: Las experiencias paranormales de Miley Cyrus en su etapa en Londres- Cuarto milenioPágina oficial del canal de televisión Cuatro con toda su programación, imágenes, noticias de última hora y vídeos de sus programas, realities y series

Fuente: noticias_cuatro | Leer más »

NOTİCİAS_CUATRO: Las experiencias paranormales de Miley Cyrus en su etapa en Londres- Cuarto milenioPágina oficial del canal de televisión Cuatro con toda su programación, imágenes, noticias de última hora y vídeos de sus programas, realities y series

Fuente: noticias_cuatro | Leer más »

ABC_CULTURA: Muere la influencer Vanesa Mancini a los 41 años a causa de un infartoLa mujer, conocida por sus contenidos de belleza y 'lifestyle', falleció en su propia casa

Fuente: abc_cultura | Leer más »

A3NOTİCİAS: Junqueras asegura que Laura Borràs no puede ser amnistiada y que no renunciará a un referéndumOriol Junqueras considera que la líder de Junts no puede beneficiarse de la ley de amnistía porque su condenada no tiene que ver 'con la celebración de un referéndum'.

Fuente: A3Noticias | Leer más »

20M: El director que se negó a trabajar con Marvel explica sus motivos: 'Un cineasta de verdad no quiere entrar en ese sistema'La Casa de las Ideas quería a Albert Hughes para hacerse cargo de 'Blade', pero él prefirió irse al mundo de John Wick dirigiendo 'The Continental'

Fuente: 20m | Leer más »