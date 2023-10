La canción inédita de los Beatles saldrá el 2 de noviembre

Una nueva canción de los Beatles , 'Now and Then', mezclada y masterizada gracias a las nuevas tecnologías, saldrá el 2 de noviembre , más de 53 años después de la separación del cuarteto, anunciaron este jueves los dos miembros vivos del legendario grupo británico, Paul McCartney y Ringo Starr .La canción fue realizada a partir de una maqueta grabada en los años 1970 por John Lennon en su apartamento neoyorquino .

Pero ahora se ha podido, en colaboración con Peter Jackson , el director de cine que estaba detrás de la producción de la serie documental 'The Beatles: Get Back'. El director de la trilogía 'El señor de los anillos' extrajo la voz de Lennon de un casete, separándola del piano con la ayuda de la inteligencia artificial.« Nos encontramos con que la voz de John aparecía tan clara como un cristal », explicó Paul McCartney.

