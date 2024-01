La caballa fresca: un pescado azul nutritivo y económico

Los últimos meses del invierno son temporada de la caballa fresca, un pescado azul que no solemos comer fresco, sino enlatado y que nos interesa por su contenido nutricional y su buen precio en temporada. La caballa fresca es rica en ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud cardiovascular. Además, es una buena fuente de proteínas, vitamina D, vitamina B3, calcio y potasio. Estos nutrientes son esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

Aunque la caballa fresca tiene un alto contenido de grasa, se trata de grasas saludables que aportan sabor al plato y nos sacian, evitando la adicción a salsas o frituras que aumentan el valor calórico. Sin embargo, se debe tener precaución en caso de ácido úrico elevado, ya que la caballa fresca contiene purinas que pueden aumentar los niveles de ácido úrico en sangre





