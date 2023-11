La borrasca Ciarán llega el jueves en forma de ciclogénesis explosiva

En el Mediterráneo predominarán las nubes medias y altas tendiendo a poco nuboso, sin descartar en Baleares algún chubasco aislado a primeras horas. En cuanto a Canarias, la AEMET espera intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. También serán probables nieblas y brumas en montaña y, en la meseta Sur en valles, más persistentes en el entorno del sistema Central y alto Tajo.

