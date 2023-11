La batería de tu iPhone durará más si lo cargas así

Sí que es cierto que no presenta un cambio exagerado, pero cuanto menos trabajo tenga nuestro iPhone, el cual en su nueva familia introdujo el puerto USB-C, menos batería tendrá que consumir y esta tardará menos en estar completa. Todas las baterías se desgastan, da igual el coste del móvil y la marca, no son eternas.

ELDIARIOES: El primer ministro palestino: 'No aceptamos gobernar Gaza sin una solución para Cisjordania'La Autoridad Palestina no volverá a gobernar Gaza tras el actual conflicto entre Israel y Hamás si no hay un acuerdo integral que incluya a Cisjordania dentro de un Estado palestino, dice el primer ministro de la autoridad, Mohamed Shtayé.

SEPI reconoce que estudia "una eventual adquisición" de una participación en TelefónicaLa sociedad pública advierte que dicho análisis "no presupone" la adquisición

Perdonan un millón una mujer que avaló a su hijo para una promoción inmobiliaria

Una joven sufre una brutal paliza a manos de un chico en Castellón

Investigan la violación grupal a una joven de 18 años frente a una discoteca en ValenciaLa víctima ha denunciado la violación, que se habría producido el pasado sábado en un descampado frente a una discoteca del barrio de la Malva-Rosa. La Policía investiga para identificar y detener a entre tres y cinco hombres jóvenes.

La policía investiga una violación grupal a una joven de 18 años en Valènciaa Policía Nacional investiga una violación grupal en València denunciada este pasado fin de semana por una joven en la Oficina de Denuncias y Atención a la Mujer (ODAM), según han confirmado fuentes policiales, que han asegurado que por el momento no hay ninguna persona detenida y el caso ha sido judicializado.

