La banca venderá este año casi 12.000 millones en activos tóxicos

CINCODIASCOM: El número de trabajadores mayores de 55 años se dispara un 84% en los últimos 14 añosLa cifra de activos menores de 30 años cae un 32% entre 2008 y 2022

ELDIARIOES: El euríbor no da tregua y vuelve a subir en octubre al 4,165%: 750.000 hipotecados están asfixiadosEl euríbor no da tregua y vuelve a subir en octubre al 4,165%, un máximo no visto desde 2008. El índice de las hipotecas da un pasito más, desde el 4,14% de septiembre, pese a que el Banco Central Europeo (BCE) decidió parar el ciclo de aumentos de los tipos de interés oficiales en el 4,5%, en su lucha contra la inflación, el pasado jueves.

MKNEWS_ES: Butragueño&Bottländer: 15 años de una agencia maravillosamente confiableEn octubre de 2008 —hace ahora 15 años— abrió sus puertas Butragueño & Bottländer & Cos, con una idea de agencia muy clara: comunicación creativa simple y brillante. Simplicidad, normalidad, creatividad y honestidad. Valores que, a veces, parecen antagónicos en el mundo de la comunicación creativa.

A3NOTICIAS: Resultado Euromillones: Comprobar número hoy martes 31 de octubre de 2023Consulta los números premiados del sorteo de Euromillones de hoy, martes 31 de octubre de 2023 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

YO_DONA: ONCE: Sorteo del Cupón diario del martes 31 de octubre de 2023El número premiado en el sorteo del martes 31 de octubre de 2023 del Cupón Diario de la ONCE es el 29.490, la serie 031 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000...

CINCODIASCOM: La banca demanda a Sandra Ortega por la quiebra de Room MateDeutsche Bank, Banca March, Société Générale, Bankinter y Abanca pone el foco en un crédito de 140 millones

