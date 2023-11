La aversión al riesgo y la edad en la inversión

Se supone que la aversión al riesgo y la edad están positivamente correlacionadas. Como tal, yo debería estar asumiendo cada vez menos riesgos, ya que la jubilación es una perspectiva cada vez menos lejana tras haber celebrado un cumpleaños psicológicamente importante. La preservación del capital es una opción más fácil hoy en día, dado el aumento de los rendimientos de los bonos y la perspectiva de mayores rendimientos compuestos.

Lo que me choca en el contexto actual, es decir, un contexto de guerra, perspectivas de crecimiento débil y política monetaria más restrictiva, es que el riesgo de la renta variable está infravalorado y el de los tipos, sobrevalorado. Una consideración interesante de cara a las decisiones de inversión de 2024. El fin de semana pasado cumplí 60 años. Si mis padres hubieran podido invertir en un vehículo que siguiera el índice FTSE All-Share en noviembre de 1963, como regalo para su recién nacido, el rendimiento total habría sido del 8.907%, un rendimiento compuesto anualizado del 7,8%. Por desgracia, no fue as





