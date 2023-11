La amnistía, la razón por la que algunos militantes socialistas votarán no a un acuerdo con Sumar

Su defensa la esgrime en 5 puntos de los cuales primeramente indica que "los cambios radicales de opinión no pueden basarse en un aspecto utilitario como es la investidura", además añade que "llevamos años diciendo que no pasaríamos por una amnistía, que no tenía cabida en la Constitución" y recuerda que el PSOE se presentó al pasado 23J con ese discurso y "ganamos con claridad en Cataluña" por eso avisa de que...

:

EXPANSIONCOM: Banca y constructoras, foco del nuevo castigo fiscal societario que preparan PSOE y SumarEl documento Una nueva coalición de Gobierno progresista para España, el acuerdo político en el que PSOE y Sumar dibujan la hoja de ruta que aspiran a desarrollar en esta legislatu

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Banca y constructoras, foco del nuevo castigo fiscal societario que preparan PSOE y SumarEl documento Una nueva coalición de Gobierno progresista para España, el acuerdo político en el que PSOE y Sumar dibujan la hoja de ruta que aspiran a desarrollar en esta legislatu

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

ELDIARIOES: Sumar dice que la entrada de Podemos en el Gobierno depende de las negociacionesEl portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha apuntado a la pregunta de si piensa que Podemos tendría que estar presente en el Ejecutivo que eso formará parte de las negociaciones con los socialistas.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

20M: Podemos solo consultará a sus bases si desean investir a Sánchez y avisa de que no está obligado a acatar el pacto entre PSOE y SumarPodemos celebrará una consulta entre sus afiliados para definir su posición ante la investidura de Pedro Sánchez, pero no preguntará a sus bases por su...

Fuente: 20m | Leer más ⮕

INVERTIA: Así quieren PSOE y Sumar recortar la jornada laboral: se impondrá por ley pero se pactará su aplicación gradualFuentes de la negociación aseguran que se tendrán en cuenta las especificidades de cada sector y se negociarán los pasos a dar en el diálogo social.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

20M: Sánchez envía una carta a la militancia del PSOE y pide su apoyo al acuerdo con Sumar y la amnistía: 'Es el camino correcto'El presidente en funciones dice saber que los militantes socialistas 'estarán a la altura'.

Fuente: 20m | Leer más ⮕