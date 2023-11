Líderes de APEC concluyen cumbre sin mencionar guerras en Ucrania y Oriente Medio

Los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ( APEC ) concluyeron su cumbre en San Francisco con una declaración conjunta sin referencias a las guerras en Ucrania ni en Oriente Medio . El texto difiere del acordado el año pasado en Bangkok, donde la mayoría de los miembros condenaron la agresión rusa a Ucrania . Estados Unidos emitió su propia declaración mencionando a Ucrania y la guerra en Gaza.





