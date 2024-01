Kim Jong Un promete retirar monumento a la reunificación de Corea

El líder norcoreano Kim Jong Un prometió retirar un monumento a la reunificación de la Península de Corea que su padre construyó en Pyongyang. Además, anunció la abolición de todas las agencias para promover la cooperación con Seúl.





La reina Margarita de Dinamarca abdicará tras 52 años en el tronoLa reina Margarita de Dinamarca anuncia que abdicará tras 52 años en el trono. En un ambiente de pesar por el ataque a Belgorod, Putin pronuncia su mensaje de Año Nuevo y afirma que Rusia "será aún más fuerte". Hackers estarían financiando el arsenal no revelado de Corea del Norte. Kim dijo que las relaciones intercoreanas se habían convertido en 'una relación entre dos países hostiles y dos beligerantes en guerra', informó la agencia de noticias estatal KCNA. 'Es hora de que reconozcamos la realidad y aclaremos nuestra relación con el Sur', dijo Kim, añadiendo que si Washington y Seúl intentaran una confrontación militar con Pyongyang, su 'disuasivo de guerra nuclear no dudará en tomar medidas serias'. 'Creo que es un error que ya no debemos cometer tratar con personas que nos declaran como 'el principal enemigo' y solo buscan oportunidades para que 'régimen colapse' y quieren 'unificación por absorción', colaborando para la reconciliación y la unificación', añadió Kim., que terminó con un armisticio

