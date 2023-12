Junts per Catalunya anuncia una reunión entre Puigdemont y Sánchez

Junts per Catalunya ya ha movido ficha. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha anunciado este jueves, en una acción casi inesperada, que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mantendrá una reunión 'como debe ser' con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Una reunión que, tal y como ha precisado el político independentista, tendrá lugar en el extranjero y no contará con la presencia del mediador. 'Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean.

Lo importante es que se encuentren y hablen, en un encuentro como debe ser, sin fotografías ni logos de partido', ha asegurado Turull en declaraciones a La 2 y Ràdio 4. 'Lo que hacemos no va de fotografías, sino de resolver un conflicto político. se encontrarán y celebrarán una reunión como es debido, que dure el tiempo necesario, para hablar de la negociación', ha concretado el secretario general de Junts, quien ha informado de que aún no está claro cuándo ni dónde se verán las caras ambos líderes: 'Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean





